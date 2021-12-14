Толщиной всего один атом: Honda изобрела уникальную наноленту

Ученые из Исследовательского института Honda в США (HRI-US) синтезировали двухмерную наноленту. Ленточный материал толщиной всего в один атом имеет большое значение для будущего квантовых вычислений.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Квантовые вычисления позволят повысить точность измерений. Эта технология также позволяет компьютерам выполнять большее количество процессов одновременно. Однако изготовление надежных материалов долгое время было проблемой. Теперь же Honda вместе с сотрудниками из Колумбийского и Райсского университетов, а также из Окриджской национальной лаборатории создали новый материал.

Он состоит из одинарного или двойного слоя атомов, и Honda продемонстрировала способность контролировать ширину этих материалов до 10 нанометров. Команда показала, что его материал может выполнять квантовый перенос электронов, известный как колебание кулоновской блокады, при широком диапазоне температур. По словам ученых, это открывает путь для более энергоэффективных квантовых устройств.

"Наша новая технология вводит ширину как дополнительную степень свободы в атомарно тонкие слоистые материалы, раскрывая их новое электронное поведение", - сказал д-р Аветик Арутюнян, старший научный сотрудник HRI-US. "Возможности применения новой разработки чрезвычайно широки. Мы видим непосредственные возможности для применения в высокоскоростной электронике с низким энергопотреблением, спинтронике, квантовом зондировании, квантовых и нейроморфных вычислениях".

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