Tesla бы разрешила: Mercedes отзывает две флагманские модели из-за опасной функции мультимедиа

Информационно-развлекательная система MBUX на седане Mercedes-Benz S-Class и на флагманском электромобиле EQS во время движения не отключает доступ к таким функциям, как телевещание и цифровое руководство пользователя. Просмотр видео во время движения может отвлекать водителя от дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на NHTSA.

В Mercedes-Benz сообщают, что проблема возникла из-за сбоя в процессе настройки коммуникации системы Mercedes me connect между автомобилем и внутренним сервером. Расследование проблемы началось в середине ноября, когда внутреннее тестирование в Германии показало, что некоторые функции и приложения MBUX не отключаются во время движения.

Под отзыв попадают немногим более 200 машин, выпущенных с 8 декабря 2020 года по октябрь 2021 года. На сервис придется заехать владельцам Mercedes-Benz S580, S500, EQS450 и EQS580. Mercedes-Benz уже решил проблему, выполнив обновление версии программного обеспечения. Осталось только обновить версию ПО на всех подверженных опасности машинах.

Напомним, что добро на подобную функцию мультимедиа ранее дала Tesla и открыла доступ к играм, которые работают и во время движения. Водитель и пассажир после обновления получили три игры: карточный пасьянс, симулятор истребителя и военную стратегию. Игры рассчитаны на пассажира, но никаких ограничений для водителя не предусмотрено.

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