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Киндер-сюрприз: "космический" минивэн Hyundai Staria стал школьным автобусом

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Среда 13 октября 2021 10:47
Киндер-сюрприз: "космический" минивэн Hyundai Staria стал школьным автобусом Hyundai Staria Kinder (Фото: Hyundai)
Автор: Александр Мороз

У яркого минивэна Hyundai появилась новая версия – стильный школьный автобус. Машина получила также дополнительные функции безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor1.

Модификация с "говорящим" названием Kinder выкрашена в желтый цвет и обзавелась сигнальными огнями на крыше. Минивэн предлагается с салоном на 11 или 15 мест.

Киндер-сюрприз: &quot;космический&quot; минивэн Hyundai Staria стал школьным автобусом

Все ремни безопасности регулируются по высоте и подходят для детей разного роста. Кроме того, на передней панели есть специальный информационный блок, сигнализирующий водителю о непристегнутых ремнях каждого отдельного сиденья.

Киндер-сюрприз: &quot;космический&quot; минивэн Hyundai Staria стал школьным автобусом

Безопасность обеспечивают также системы предотвращении столкновений спереди и наезда сзади, помощь в удержании полосы движения, контроль за слепыми зонами. Среди других доработок отметим выдвижную подножку с электроприводом под пассажирской дверью.

Киндер-сюрприз: &quot;космический&quot; минивэн Hyundai Staria стал школьным автобусом

Автомобиль оснащен безальтернативным экологичным газовым мотором V6 LPI объемом 3,5 литра с отдачей 240 лошадиных сил. В паре с силовым агрегатом трудится восьмидиапазонный "автоматом". Привод – только передний.

Киндер-сюрприз: &quot;космический&quot; минивэн Hyundai Staria стал школьным автобусомКиндер-сюрприз: &quot;космический&quot; минивэн Hyundai Staria стал школьным автобусом

Цены Hyundai Staria Kinder в Южной Корее начинаются от 29 тысяч долларов в пересчете. Стандартный минивэн в "базе" стоит 21 тысячу. В Украине цена этой модели составляет от 1 062 600 грн.

Напомним, что представленная этой весной новая модель Hyundai Staria начинает обрастать модификациями. Теперь пришла очередь коммерческого фургона - особенностью новинки также является внешность "космического корабля".

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