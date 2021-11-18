Ответить за твит: банк JPMorgan хочет довести компанию Tesla до дефолта за высказывания в Твиттере

Инвестиционній банк JPMorgan Chase & Co подал в суд на Tesla и ее основателя Илона Маска. Сумма иска составляет на 162,2 миллиона долларов, а причиной обращения в суд стало за серьезное нарушение контракта, подписанного компаниями в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Банк обвиняет Илона Маска в нарушении условий выплаты по контракту, подписанного в 2014 году и связанному с варрантами на акции Tesla.

Варрант дает держателю право купить акцию по установленной страйковой цене. Судебный иск связан с тем, как JPMorgan переоценил свои варранты Tesla в 2018 году. Банк утверждает, что варранты содержали стандартные положения, которые позволяли ему корректировать цену, чтобы защитить себя от экономических последствий корпоративных транзакций с участием Tesla.

Переоценка активов произошла после того, как 7 августа 2018 года Маск написал в Твиттере, что он может выкупить Tesla по цене 420 долларов за акцию. Затем банк снова изменил цену 17 дней спустя, когда Маск сказал, что отказывается от этого плана. JPMorgan Chase утверждает, что они оба раза корректировали страйк-цену, чтобы поддерживать ту же справедливую рыночную стоимость своих активов, что и до публикации твитов.

В 2019 году Tesla назвала корректировки попыткой воспользоваться изменениями волатильности акций Tesla. Однако, по словам JPMorgan Chase, автопроизводитель не оспаривал расчеты финансистов. Срок действия варрантов истек в июне и июле, когда акции автопроизводителя стремительно росли. JPMorgan Chase требует от Tesla передать часть своих акций или денежные средства по контракту. По мнению банкиров, неспособность автопроизводителя сделать это "равносильна дефолту".

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