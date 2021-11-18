Відповісти за твіт: банк JPMorgan хоче довести компанію Tesla до дефолту за висловлювання у Твіттері

Інвестиційний банк JPMorgan Chase & Co подав до суду на Tesla та її засновника Ілона Маска. Сума позову становить 162,2 мільйона доларів, а причиною звернення до суду стало за серйозне порушення контракту, підписаного компаніями у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

Банк звинувачує Ілона Маска в порушенні умов виплати за контрактом, підписаним у 2014 році та пов'язаним з варантами на акції Tesla.

Варрант дає власнику право купити акцію за встановленою страйковою ціною. Судовий позов пов'язаний з тим, як JPMorgan переоцінив свої варранти Tesla у 2018 році. Банк стверджує, що варранти містили стандартні положення, які дозволяли йому коригувати ціну, щоб захистити себе від економічних наслідків корпоративних транзакцій за участю Tesla.

Переоцінка активів відбулася після того, як 7 серпня 2018 року Маск написав у Твіттері, що він може викупити Tesla за ціною 420 доларів за акцію. Потім банк знову змінив ціну 17 днів потому, коли Маск сказав, що відмовляється від цього плану. JPMorgan Chase стверджує, що вони обидва рази коригували страйк-ціну, щоб підтримувати ту ж справедливу ринкову вартість своїх активів, що і до публікації твітів.

У 2019 році Tesla назвала коригування спробою скористатися змінами волатильності акцій Tesla. Однак, за словами JPMorgan Chase, автовиробник не заперечував розрахунки фінансистів. Термін дії варрантів закінчився в червні та липні, коли акції автовиробника стрімко росли. JPMorgan Chase вимагає від Tesla передати частину своїх акцій або грошові кошти за контрактом. На думку банкірів, нездатність автовиробника зробити це "рівносильна дефолту".

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