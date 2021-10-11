По стопам Tesla: компания Rivian понесла убыток в 1 млрд долларов и готовит автопилот за 10 тысяч

Компания Rivian в настоящее время убыточна. Тем не менее на электрический пикап R1T собрано без малого 50 тысяч предзаказов, а в списке опций машины появится автопилот.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на MotorTrend.

Об этом свидетельствуют документы, поданные компанией Rivian в Комиссию по ценным бумагам и биржам 1 октября 2021 года. Тем самым стали известны довольно интересные детали о финансовом состоянии Rivian: например, чистый убыток компании в первой половине текущего года составил 994 миллиона долларов. Или о том, что на грузовик R1T и будущий внедорожник R1S уже оформлено 48 390 предварительных заказов.

Электропикап Rivian R1T

Но есть и более интересные вещи, волнующие потенциальных покупателей. Так Rivian собирается взимать плату за пользование системой автономного вождения третьего уровня автономности. Формулировка в документе указывает на то, что необходимое оборудование есть, но программное обеспечение требует разблокировки. Указана и приблизительная цена - 10 тысяч долларов.

Звучит знакомо? Похоже, Rivian идет по стопам Tesla, у которой разблокировка автопилота также стоит 10 000 долларов или 99–199 долларов в месяц по подписке подписки.

Кроме того, Rivian предлагает ежемесячные подписки на информационно-развлекательные, коммуникационные, диагностические и другие услуги. И тоже не бесплатно.

По расчетам компании, доход от программных услуг составит 15,5 тысячи долларов за время жизни автомобиля (считается, что это 10 лет), если владелец подпишется на все возможные сервисы.

Напомним, что Tesla хочет сорвать выпуск электромобилей Rivian, обвиняя компанию в промышленном шпионаже. Дело рассматривается в Верховном суде Калифорнии.