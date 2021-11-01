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Skoda успела: компания возобновляет выпуск автомобилей после длительного простоя

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Понедельник 01 ноября 2021 15:00
Skoda успела: компания возобновляет выпуск автомобилей после длительного простоя Фото: сборка Skoda Karoq (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Чешский автопроизводитель успел найти поставщиков полупроводников для своих моделей и не должен теперь ждать вступления в действие новых контрактов поставок с 2022 года. Два ранее остановленных завода в Чехии возобновили работу.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

31 октября Skoda возобновила производство машин на двух заводах в Чехии. К работе вернулось сборочное предприятие в Млада-Болеславе и завод по выпуску DSG в Врхлаби. Соответственно возобновился выпуск таких моделей, как Fabia, Kamiq, Scala, Karoq, Octavia и Enyaq iV. Предприятие в Квасинах продолжает доукомплектовывать ранее собранные 50 тыс. машин, которым не хватило микрочипов, и они находились на складах марки.

Подсчитано, что за 2021 год чешская автомобильная промышленность недовыпустит около 250 тыс. автомобилей. Убытки одного из крупнейших секторов экономики страны составят 9 миллиардов долларов.

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Также сообщалось, что премиальный седан Bentley Flying Spur перевели на топливо из соломы. Седан преодолел 733 км по Исландии на одном баке топлива.

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