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Skoda-кабриолет и 80-летние Opel: в Киеве отметили День автомобилиста выставкой ретроавтомобилей

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Воскресенье 31 октября 2021 16:56
Skoda-кабриолет и 80-летние Opel: в Киеве отметили День автомобилиста выставкой ретроавтомобилей Фото: Opel Super 6 (РБК-Украина Авто/Константин Широкун)
Автор: Константин Широкун

В Киеве на День автомобилиста, отмечаемый в последнее воскресенье октября, традиционно собираются владельцы ретроавтомобилей. Вот и в этот раз поклонники классической техники организовали импровизированную экспозицию и таким образом закрыли ретросезон-2021.

Об том, как прошел в Киеве слет почитателей ретроавтомобилей, читайте в материале РБК-Украина Авто.

Автомобилисты собрались на Набережной, возле памятника основателям Киева. "Ретровики" обсуждали прошедшие в 2021 году ретромероприятия и строили планы на межсезонье – у множества владельцев классической техники есть еще незавершенные проекты.

Skoda-кабриолет и 80-летние Opel: в Киеве отметили День автомобилиста выставкой ретроавтомобилей

Седан Peugeot 203 1949 года.

Skoda-кабриолет и 80-летние Opel: в Киеве отметили День автомобилиста выставкой ретроавтомобилейАрмейский внедорожник ГАЗ-67Б 1945 года выпуска.

Среди автомобилей участников было несколько интересных экземпляров. Самым старым автомобилем стал кабриолет Skoda Popular 1936 года. Главной премьерой слета стал отреставрированный внедорожник Willys MB с оригинальным прицепом. Интересно, что грузовой прицеп рассчитан на перевозку 230 кг и снизу полностью герметичен.

Skoda-кабриолет и 80-летние Opel: в Киеве отметили День автомобилиста выставкой ретроавтомобилейWillys MB 1944 года выпуска.

Skoda-кабриолет и 80-летние Opel: в Киеве отметили День автомобилиста выставкой ретроавтомобилейНемецкий среднеразмерный седан Opel Capitan.

Мероприятие также посетили довоенные Opel Super 6, Opel Capitan, De Soto S6, Москвич-401 1956 года в оригинальной краске, ВАЗы, ГАЗы и ЗАЗы в различной степени оригинальности.

Skoda-кабриолет и 80-летние Opel: в Киеве отметили День автомобилиста выставкой ретроавтомобилейМосквич-401 1956 года выпуска в оригинальной краске.

Skoda-кабриолет и 80-летние Opel: в Киеве отметили День автомобилиста выставкой ретроавтомобилейКлассический Volkswagen Beetle.

Skoda-кабриолет и 80-летние Opel: в Киеве отметили День автомобилиста выставкой ретроавтомобилейHarley-Davidson и De Soto S6 1939 года.

Всего в мероприятии участвовали около 50 классических автомобилей.

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