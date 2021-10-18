Электрический Porsche Taycan обогнал по продажам легендарный спорткар 911

Porsche Taycan стремительно набирает популярность. По итогам трех кварталов 2021 года электромобиль стал самой продаваемой моделью марки за вычетом кроссоверов, опередив легендарный спорткар 911.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Porsche.

Porsche отчиталась о продажах за первые девять месяцев 2021 года. Самыми популярными моделями традиционно стали кроссоверы, но за парой Cayenne и Macan следует электрический Taycan.

С начала года компании удалось реализовать 28 640 экземпляров своего первого массового электромобиля. Электрический лифтбек по продажам обошел 911. Последних было выпущено 27 972 автомобиля. За девять месяцев компании также удалось произвести 20 275 Panamera, а также 15 916 штук 718 Cayman и Boxster.

Продажи Cayenne в 2021 году составили 62 450 единиц, а в то время как Macan разошелся по миру 61 944 экземплярами. Суммарно продажи Porsche по всему миру выросли на 13 процентов. Рекордный рост продаж наблюдался на рынке США. Автопроизводителю удалось поставить на североамериканский рынок 51 615 автомобилей, что на 30 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Рынок Китая рос не так стремительно, но он стал самым крупным рынком для Porsche по объему реализованных машин. За первые три квартала 2021 года компания поставила китайским потребителям 69 789 автомобилей.

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