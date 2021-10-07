Пошиковали и хватит: Норвегия может ввести налог на электромобили

Более 90 процентов новых автомобилей, проданных в августе в Норвегии, были электрифицированными - чистыми электромобилями или гибридами. Однако теперь в стране налоговая политика в отношении электромобилей может измениться: вместо субсидий могут ввести налоги.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что следующим правительством страны будет введена дифференцированная система налогообложения дорогих электромобилей. Электрические транспортные средства с ценой до 600 тысяч норвежских крон (70 тысяч долларов США) не будут облагаться налогом, но любая сумма сверх этой цифры будет облагаться налогом в размере 25 процентов.

Например, налог на Porsche Taycan в минимальной комплектации составит 44 250 норвежских крон (5160 долларов США). Чиновники уверены, что такая политика основана на чувстве справедливости. Другие страны с менее агрессивной политикой в ​​области электромобилей предлагают большие субсидии на менее дорогие электромобили, чтобы не отдавать предпочтение богатым, которым меньше нужна помощь в покупке нового автомобиля.

Идея возникла после публикации статьи Международного валютного фонда, в которой утверждалось, что норвежцам следует ввести налог на дорогие электромобили. Полное освобождение Норвегии от налогов обошлось правительству в 19,2 миллиарда крон (2,24 миллиарда долларов). Отмечено, что деньги, собранные за счет налога на роскошь, можно направить на другие природоохранные мероприятия.

Норвежская Ассоциация электромобилей, однако, утверждает, что сейчас неподходящее время для того, чтобы ломать действенную экологическую политику (налоговые льготы на электромобили) и вводить другую, результаты которой неизвестны.

Ранее мы писали, что Porsche 911 получит электрическую версию, но о сроках говорить пока рано. Полностью электрический Porsche 911 появится не ранее 2030 года.