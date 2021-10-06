ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Зарядить электромобиль за минуту: китайцы создают крупнейшую в мире сеть станций по замене батарей

Новина українською →
Среда 06 октября 2021 15:18
Зарядить электромобиль за минуту: китайцы создают крупнейшую в мире сеть станций по замене батарей Фото: станция быстрой смены батарей (zgh.com)
Автор: Константин Широкун

Компания ​​Geely развивает технологию E-Energee для быстрой замены аккумуляторов электромобилей. Заявлено, что сейчас процесс замены севшей тяговой батареи занимает менее минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Geely.

Созданием дееспособной технологии по замене аккумуляторов ​​Geely занялась еще в 2017 году, и в ее разработке участвовало более 1000 человек. Первая станция для замены аккумуляторов E-Energee была построена в Чунцине в сентябре 2020 года, а в следующем году появятся новые станции в 10 провинциях Китая.

Цель состоит в том, чтобы к 2025 году построить 5000 станций по замене аккумуляторов по всему Китаю.

Зарядить электромобиль за минуту: китайцы создают крупнейшую в мире сеть станций по замене батарейЧто интересно, весь процесс замены батареи длится 59 секунд, что является улучшенным результатом по сравнению с первоначально заявленными 90 секундами.

Кроме того, благодаря автоматической системе оплаты водителю даже не нужно выходить из автомобиля. С такой скоростью невозможно зарядить ни один электромобиль в мире, ни даже заправить топливом машину с ДВС.

Зарядить электромобиль за минуту: китайцы создают крупнейшую в мире сеть станций по замене батарейВ настоящее время услуга преимущественно используется корпоративными парками, что сокращает время простоя их электромобилей. Функцию быстрой замены аккумуляторов поддерживают новые машины Geely.

Зарядить электромобиль за минуту: китайцы создают крупнейшую в мире сеть станций по замене батарейНапомним, представлен новый Jeep Grand Cherokee. Самой главной новостью стало появление плагин-гибридной версии.

Также сообщалось, что Rolls Royce показал свой первый электромобиль. Новинка под именем Spectre должна быть официально представлена в четвертом квартале 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения