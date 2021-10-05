В будущих моделях Hyundai может появиться руль с большим встроенным дисплеем

Hyundai предложила встроить приборную панель прямо в рулевое колесо. Это позволит водителю беспрепятственно видеть всю важную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Компания Hyundai подала патентную заявку в Германии на дисплей, установленный на рулевом колесе. По мнению инженеров корейской марки, это позволит отказаться от традиционной панели приборов, разместив всю важную информацию прямо перед глазами водителя.

Не секрет, что на многих моделях при повороте руль частично перекрывает шкалы приборов, указывающие скорость движения, обороты двигателя, запас хода.

На представленных в патентное ведомство чертежах показано двухспицевое рулевое колесо с горизонтально расположенным экраном между руками водителя в рекомендуемом положении на "3" и "9" часов. В патенте указывается, что дисплей не влияет на эффективность работы подушки безопасности, которая раскрывается, не повреждая цифровой дисплей.

Правда, тут возникает проблема – при маневрировании с поворотом руля на большие углы восприятие информации ухудшается. Возможно, корейцам стоило бы обратить внимание на Citroen C4 первого поколения, в котором ступица рулевого колеса была неподвижной.

Есть и еще один существенный недостаток предложенной конструкции – дисплей на руле находится гораздо ниже традиционной панели приборов. Поэтому, чтобы считывать информацию, водителю придется часто отрывать взгляд от дороги. А это небезопасно.

Hyundai и раньше экспериментировала с сенсорными элементами управления вместо клавиш на рулевом колесе для управления некоторыми функциями автомобиля. Однако новый патент описывает экран, который отображает информацию, а не элементы управления.

Концепт Genesis Mint

Премиальная марка корейского концерна Genesis в 2019 году представила концепт Mint с широкоформатным дисплеем на рулевом колесе. Возможно, патент Hyundai является дальнейшим развитием этой идеи для ее воплощения в серийном производстве.

Однако, в каких именно моделях появится "приборка на руле", пока не сообщается.

Напомним, что линейка Genesis, премиального суббренда Hyundai, пополнилась первым электрическим кроссовером. Компания опубликовала характеристики парткетника GV60.