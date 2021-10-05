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В будущих моделях Hyundai может появиться руль с большим встроенным дисплеем

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Вторник 05 октября 2021 08:14
В будущих моделях Hyundai может появиться руль с большим встроенным дисплеем Тизер большого экрана на руле (Фото: carbuzz.com)
Автор: Александр Мороз

Hyundai предложила встроить приборную панель прямо в рулевое колесо. Это позволит водителю беспрепятственно видеть всю важную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Компания Hyundai подала патентную заявку в Германии на дисплей, установленный на рулевом колесе. По мнению инженеров корейской марки, это позволит отказаться от традиционной панели приборов, разместив всю важную информацию прямо перед глазами водителя.

В будущих моделях Hyundai может появиться руль с большим встроенным дисплеем

Не секрет, что на многих моделях при повороте руль частично перекрывает шкалы приборов, указывающие скорость движения, обороты двигателя, запас хода.

На представленных в патентное ведомство чертежах показано двухспицевое рулевое колесо с горизонтально расположенным экраном между руками водителя в рекомендуемом положении на "3" и "9" часов. В патенте указывается, что дисплей не влияет на эффективность работы подушки безопасности, которая раскрывается, не повреждая цифровой дисплей.

В будущих моделях Hyundai может появиться руль с большим встроенным дисплеем

Правда, тут возникает проблема – при маневрировании с поворотом руля на большие углы восприятие информации ухудшается. Возможно, корейцам стоило бы обратить внимание на Citroen C4 первого поколения, в котором ступица рулевого колеса была неподвижной.

Есть и еще один существенный недостаток предложенной конструкции – дисплей на руле находится гораздо ниже традиционной панели приборов. Поэтому, чтобы считывать информацию, водителю придется часто отрывать взгляд от дороги. А это небезопасно.

В будущих моделях Hyundai может появиться руль с большим встроенным дисплеем

Hyundai и раньше экспериментировала с сенсорными элементами управления вместо клавиш на рулевом колесе для управления некоторыми функциями автомобиля. Однако новый патент описывает экран, который отображает информацию, а не элементы управления.

В будущих моделях Hyundai может появиться руль с большим встроенным дисплеем

Концепт Genesis Mint

Премиальная марка корейского концерна Genesis в 2019 году представила концепт Mint с широкоформатным дисплеем на рулевом колесе. Возможно, патент Hyundai является дальнейшим развитием этой идеи для ее воплощения в серийном производстве.

Однако, в каких именно моделях появится "приборка на руле", пока не сообщается.

Напомним, что линейка Genesis, премиального суббренда Hyundai, пополнилась первым электрическим кроссовером. Компания опубликовала характеристики парткетника GV60.

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