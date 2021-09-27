За 3000 евро: Duster превратили в экстремальный кроссовер тюнеры Mercedes-Benz и McLaren

Renault Duster, как и его кровный брат от Dacia, во всем мире зарекомендовал себя как простой, понятный кроссовер с неплохой проходимостью. Но немецкое тюнинг-ателье Prior Design, специализирующееся на доработке экстерьеров Mercedes-Benz и McLaren, представил свой пакет обновлений для популярного в Украине автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Prior Design.

Комплект тюнинг-кита оценили в 2999 евро, еще 300 евро придется доплатить за задний спойлер.

В комплект входят значительно расширенные передние и задние крылья, передний и задний бамперы, передняя юбка, накладки на пороги, задний диффузор, насадки на выхлопные трубы, а также дополнительный задний спойлер.

Обвес Prior Design изготовлен из смеси стекловолокна и Dura-Flex, который легко красится и неплохо противостоит мелким контактам с препятствиями. По словам немецкого тюнера, набор обвеса можно установить на любой Duster второго поколения, включая недавний фейслифтинг.

На официальных изображениях Duster от Prior Design получил также новые колесные диски, существенно заниженную подвеску, новую тормозную систему и даже каркас безопасности. Все эти доработки – пока лишь фантазия тюнеров, и прибрести этот расширенный тюнинг-пакет невозможно.

Но можно не сомневаться, что при стабильном спросе на новый обвес, в Prior Design задумаются о материализации и более существенного тюнинга для кроссовера.

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