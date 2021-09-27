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За 3000 евро: Duster превратили в экстремальный кроссовер тюнеры Mercedes-Benz и McLaren

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Понедельник 27 сентября 2021 10:57
За 3000 евро: Duster превратили в экстремальный кроссовер тюнеры Mercedes-Benz и McLaren Фото: Dacia Duster в обвесе Prior Design (prior-design.de)
Автор: Константин Широкун

Renault Duster, как и его кровный брат от Dacia, во всем мире зарекомендовал себя как простой, понятный кроссовер с неплохой проходимостью. Но немецкое тюнинг-ателье Prior Design, специализирующееся на доработке экстерьеров Mercedes-Benz и McLaren, представил свой пакет обновлений для популярного в Украине автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Prior Design.

Комплект тюнинг-кита оценили в 2999 евро, еще 300 евро придется доплатить за задний спойлер.

За 3000 евро: Duster превратили в экстремальный кроссовер тюнеры Mercedes-Benz и McLarenВ комплект входят значительно расширенные передние и задние крылья, передний и задний бамперы, передняя юбка, накладки на пороги, задний диффузор, насадки на выхлопные трубы, а также дополнительный задний спойлер.

Обвес Prior Design изготовлен из смеси стекловолокна и Dura-Flex, который легко красится и неплохо противостоит мелким контактам с препятствиями. По словам немецкого тюнера, набор обвеса можно установить на любой Duster второго поколения, включая недавний фейслифтинг.

За 3000 евро: Duster превратили в экстремальный кроссовер тюнеры Mercedes-Benz и McLarenНа официальных изображениях Duster от Prior Design получил также новые колесные диски, существенно заниженную подвеску, новую тормозную систему и даже каркас безопасности. Все эти доработки – пока лишь фантазия тюнеров, и прибрести этот расширенный тюнинг-пакет невозможно.

Но можно не сомневаться, что при стабильном спросе на новый обвес, в Prior Design задумаются о материализации и более существенного тюнинга для кроссовера.

За 3000 евро: Duster превратили в экстремальный кроссовер тюнеры Mercedes-Benz и McLarenРанее мы определили ТОП-5 быстрейших кроссоверов современности. Мы выбрали для пятерку быстрейших машин, осознанно исключив из подборки творения тюнинг-ателье.

Также сообщалось, что Porsche сделает семейство 718 Boxster и Cayman электрическим. Мощностные и динамические характеристики электрической новинки пока неизвестны.

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