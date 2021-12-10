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Еще мощнее и быстрее: самый мощный и дорогой Mercedes Гелендваген готовится к обновлению

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Пятница 10 декабря 2021 12:22
Еще мощнее и быстрее: самый мощный и дорогой Mercedes Гелендваген готовится к обновлению Тестовый прототип Mercedes-AMG G63 (Фото: carbuzz.com)
Автор: Александр Мороз

Фотографы-шпионы засекли во время зимних испытаний тестовые прототипы обновленного внедорожника Mercedes-AMG G63. Дебют серийной машины ожидается в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Еще мощнее и быстрее: самый мощный и дорогой Mercedes Гелендваген готовится к обновлению

Впервые после смены поколения в 1990 году Mercedes G-Class был полностью переработан в 2018 году, что укрепило его репутацию одного из самых способных и подлых внедорожников на рынке. Год спустя к обычному G-классу присоединился его брат AMG G63 с двигателем AMG.

Еще мощнее и быстрее: самый мощный и дорогой Mercedes Гелендваген готовится к обновлению

Фотографы-шпионы впервые засекли два тестовых прототипа (белого и черного цвета) обновленного внедорожника в версии Mercedes AMG 63. Несмотря на обильный камуфляж, покрывающий внедорожник, можно разглядеть модернизированную решетку радиатора Panamerica и переработанные передний и задний бамперы. Фары и фонари на первый взгляд остались прежними, но они могут быть изменены на следующем этапе фейслифтинга.

Еще мощнее и быстрее: самый мощный и дорогой Mercedes Гелендваген готовится к обновлению

Интересно, что передние панели внутри прототипов были тщательно закрыты. Это говорит о том, что Mercedes есть что скрывать и в салоне могут произойти большие изменения, чем изначально ожидалось. Предполагается также, что автомобиль получит новейшую информационно-развлекательную систему MBUX и другой дизайн рулевого колеса.

Еще мощнее и быстрее: самый мощный и дорогой Mercedes Гелендваген готовится к обновлению

Что касается моторной линейки, то на прототипах не было замечено гибридных наклеек. Это значит, что пока внедорожник не будет электрифицирован - 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом текущей модели будет сохранен, как и девятидиапазонная ​​автоматическая коробка передач. Но не исключено, что в сравнении с текущими 577 л.с. мощность незначительно повысят.

Ожидается, что обновленный Гелендваген дебютирует в конце 2022 - начале 2023 года. А первый полностью электрический Mercedes G-Class поступит в продажу в 2025 году.

Еще мощнее и быстрее: самый мощный и дорогой Mercedes Гелендваген готовится к обновлению

Напомним, что лидер белорусского режима Александр Лукашенко хочет купить для служебного пользования лимузин Aurus. Деньги на покупку выделит российский банк.

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