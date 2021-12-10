Ще потужніше та швидше: найпотужніший і найдорожчий Mercedes Гелендваген готується до оновлення

Фотографи-шпигуни засікли під час зимових випробувань тестові прототипи оновленого позашляховика Mercedes G63. Дебют серійної машини очікується наступного року.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на з посиланням на CarBuzz.

Вперше після зміни покоління в 1990 Mercedes G-Class був повністю перероблений в 2018, що зміцнило його репутацію одного з найздібніших і підлих позашляховиків на ринку. Через рік до звичайного G-класу приєднався його брат AMG G63 з двигуном AMG.

Фотографи-шпигуни вперше засікли два тестових прототипу (білого і чорного кольору) оновленого позашляховика у версії Mercedes AMG 63. Незважаючи на рясний камуфляж, що покриває позашляховик, можна розгледіти модернізовану решітку радіатора Panamerica і перероблені передній і задній бампери. Фари і ліхтарі на перший погляд залишилися колишніми, але вони можуть бути змінені на наступному етапі фейсліфтингу.

Цікаво, що передні панелі всередині прототипів були ретельно закриті. Це говорить про те, що Mercedes є що приховувати і в салоні можуть відбутися великі зміни, ніж спочатку очікувалося. Передбачається також, що автомобіль отримає новітню інформаційно-розважальну систему MBUX і інший дизайн рульового колеса.

Що стосується моторної лінійки, то на прототипах не було помічено гібридних наклейок. Це означає, що поки позашляховик не буде електрифікований - 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом поточної моделі буде збережений, як і дев'ятидіапазонна автоматична коробка передач. Але не виключено, що в порівнянні з поточними 577 к.с. потужність незначно підвищать.

Очікується, що оновлений Гелендваген дебютує в кінці 2022-початку 2023 року. А перший повністю електричний Mercedes G-Class надійде в продаж в 2025 році.

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