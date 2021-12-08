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Возьмет кредит на 100 млн: Лукашенко пересядет с немецкого Майбаха на российский Аурус

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 15:04
Возьмет кредит на 100 млн: Лукашенко пересядет с немецкого Майбаха на российский Аурус Александр Лукашенко хочет пересесть на российский Aurus Senat (Фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко хочет купить лимузит Aurus для служебного пользования. Деньги на покупку выделит российский банк.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Telegram-канал главного редактора радио "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова

Александр Лукашенко хочет сменить служебный Mercedes на лимузит Aurus Senat производства России. Да еще и купить его в кредит, взяв займ в российском банке.

"Александр Лукашенко дал поручение заменить свой президентский автопарк, отказаться от немецкого Maybach и закупить Aurus. В кредит. Кредит предоставит российский банк", — написал в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции "Эхо Москвы".

Возьмет кредит на 100 млн: Лукашенко пересядет с немецкого Майбаха на российский Аурус

Напомним, что до сих пор Лукашенко ездил на лимузине Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard W222, изготовленном по индивидуальному заказу, весящим из-за брони 5 тонн.

Возьмет кредит на 100 млн: Лукашенко пересядет с немецкого Майбаха на российский Аурус

Правда, Венедиктов не уточнил ни названия банка, ни версии автомобиля. В настоящее время марка Aurus выпускает бронированный лимузин Senat L700, на котором ездит Владимир Путин, и седан попроще - Senat S600. Оба автомобиля производятся на заводе в Елабуге, Татарстан.

Возьмет кредит на 100 млн: Лукашенко пересядет с немецкого Майбаха на российский Аурус

Лимузин Aurus Senat L700 на Женевском автосалоне

Понятно, что по своему статусу главы государства Лукашенко выберет L700. Вот только стоит он от 107 млн рублей или полтора миллиона долларов в пересчете.

Возьмет кредит на 100 млн: Лукашенко пересядет с немецкого Майбаха на российский Аурус

Автомобиль оснащен бензиновым V8 с двойным турбонаддувом мощностью в 600 лошадиных сил. Что же теперь будет с объявленной программой электрификации транспорта, согласно которой Беларусь откажется от машин с ДВС раньше Европы и заменит их электромобилями? "Я рассчитываю на китайцев, что они на Geely параллельно вместе с нами смогут создать электромобиль", — заявил не так давно Лукашенко.

Возьмет кредит на 100 млн: Лукашенко пересядет с немецкого Майбаха на российский Аурус

Кроме того, он говорил о том, что ездит на Tesla, якобы подаренной ему Илоном Маском.

Возьмет кредит на 100 млн: Лукашенко пересядет с немецкого Майбаха на российский Аурус

Напомним, что российские автомобили Aurus, на которых ездит президент России Владимир Путин, не смогут продаваться в Европе. Как пишут росСМИ, причина довольно банальна: разработчики Aurus просто-напросто сплагиатили название автомобиля.

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