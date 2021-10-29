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Переход на водород: новый Range Rover может получить версию на топливных элементах

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Пятница 29 октября 2021 09:00
Переход на водород: новый Range Rover может получить версию на топливных элементах Фото: Range Rover (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Еще не улеглись разговоры о новом Range Rover, как подоспело новое сенсационное заявление: внедорожник могут перевести на водород.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Ник Миллер, руководитель инженерного бюро Jaguar Land Rover Ltd, заявил, что новая платформа MLA, на которую переехал внедорожник, рассчитана на установку водородной трансмиссии, намекая на возможное появление версии на водородных топливных элементах.

Компания Land Rover ранее объявила, что в рамках программы Project Zeus работает над прототипом Defender на водородном топливе. Испытания "водородного" Land Rover начнутся в этом году. Водородная силовая установка состоит из топливного элемента, водородного топливного бака, аккумуляторной батареи и выхлопной системы, выделяющей только воду.

Переход на водород: новый Range Rover может получить версию на топливных элементахДолгосрочный план компании подразумевает наличие в модельной линейке машин на топливных элементах в качестве альтернативы электромобилям. К 2030 году каждая модель Land Rover должна иметь электрическую версию, а доля продаж электрических и водородных машин должна превысить 60%.

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Также сообщалось, что представлено новое поколение гибридного кроссовера Mitsubishi Outlander. 2,4-литровый атмосферник 4B12 теперь развивает 133 л.с.

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