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"Черная метка" на Хэллоуин: показан самый мощный Rolls-Royce Ghost Black Badge

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Суббота 30 октября 2021 19:58
"Черная метка" на Хэллоуин: показан самый мощный Rolls-Royce Ghost Black Badge Фото: Rolls-Royce Ghost (press.rolls-roycemotorcars.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Rolls Royce представила Ghost в версии Black Badge. Седан получил форсированный двигатель, улучшенную динамику, а также эксклюзивную отделку кузова и салона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rolls-Royce.

На продукцию линейки Black Badge приходится более четверти всех проданных Rolls Royce. Потому новому Ghost в версии Black Badge было уделено серьезное внимание. Фанаты марки могут выбрать один из 44 тысячи существующих цветов кузова, или даже предложить свой. Но большинство покупателей выберут черную краску.

&quot;Черная метка&quot; на Хэллоуин: показан самый мощный Rolls-Royce Ghost Black BadgeУтверждается, что это самый темный черный цвет, доступный на серийных автомобилях. На электростатически заряженный кузов наносится 45 кг краски, которая затем покрывается двумя слоями лака и полируется вручную.

&quot;Черная метка&quot; на Хэллоуин: показан самый мощный Rolls-Royce Ghost Black BadgeВесь процесс покраски занимает до пяти часов. Маскот "Дух экстаза", решетка радиатора и другие хромированные элементы получили темную отделку, 21-дюймовые колеса созданы из 44-слойного углеродного волокна.

&quot;Черная метка&quot; на Хэллоуин: показан самый мощный Rolls-Royce Ghost Black BadgeБензиновый 6,75-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом получил дополнительные 29 л.с. Теперь мотор развивает 591 л.с., что позволяет седану разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды. "Тонированный" Rolls-Royce также получил модернизированную пневматическую подвеску и перенастроенный выхлоп. Rolls-Royce Ghost в спецверсии Black Badge минимально оценен в 393 500 долларов.

Ранее мы писали, что новый Range Rover может получить версию на топливных элементах. Водородная версия станет альтернативой электромобилю.

Также сообщалось, что представлен самый роскошный и быстрый спорткар Mercedes-Benz. Компания представила седьмое поколение культового родстера SL.

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