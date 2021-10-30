"Чорна мітка" на Хеллоуїн: показано найпотужніший Rolls-Royce Ghost Black Badge

Компанія Rolls Royce представила Ghost у версії Black Badge. Седан отримав форсований двигун, поліпшену динаміку, а також ексклюзивну обробку кузова і салону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Rolls-Royce.

На продукцію лінійки Black Badge припадає більше чверті всіх проданих Rolls Royce. Тому новому Ghost у версії Black Badge було приділено серйозну увагу. Фанати марки можуть вибрати один з 44 тисячі існуючих кольорів кузова, або навіть запропонувати свій. Але більшість покупців виберуть чорну фарбу.

Стверджується, що це самий темний чорний колір, доступний на серійних автомобілях. На електростатично заряджений кузов наноситься 45 кг фарби, яка потім покривається двома шарами лаку і полірується вручну.

Весь процес фарбування займає до п'яти годин. Маскот "Дух екстазу", решітка радіатора та інші хромовані елементи отримали темну обробку, 21-дюймові колеса створені з 44-шарового вуглецевого волокна.

Бензиновий 6,75-літровий двигун V12 з подвійним турбонаддувом отримав додаткові 29 к.с. тепер мотор розвиває 591 к. с., що дозволяє седану розганятися від 0 до 100 км/год за 4,5 секунди. "Тонований" Rolls-Royce також отримав модернізовану пневматичну підвіску і переналаштований вихлоп. Rolls-Royce Ghost в спецверсії Black Badge мінімально оцінений в 393 500 доларів.

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