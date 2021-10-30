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"Чорна мітка" на Хеллоуїн: показано найпотужніший Rolls-Royce Ghost Black Badge

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Субота 30 жовтня 2021 19:58
"Чорна мітка" на Хеллоуїн: показано найпотужніший Rolls-Royce Ghost Black Badge Фото: Rolls-Royce Ghost (press.rolls-roycemotorcars.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Rolls Royce представила Ghost у версії Black Badge. Седан отримав форсований двигун, поліпшену динаміку, а також ексклюзивну обробку кузова і салону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Rolls-Royce.

На продукцію лінійки Black Badge припадає більше чверті всіх проданих Rolls Royce. Тому новому Ghost у версії Black Badge було приділено серйозну увагу. Фанати марки можуть вибрати один з 44 тисячі існуючих кольорів кузова, або навіть запропонувати свій. Але більшість покупців виберуть чорну фарбу.

&quot;Чорна мітка&quot; на Хеллоуїн: показано найпотужніший Rolls-Royce Ghost Black BadgeСтверджується, що це самий темний чорний колір, доступний на серійних автомобілях. На електростатично заряджений кузов наноситься 45 кг фарби, яка потім покривається двома шарами лаку і полірується вручну.

&quot;Чорна мітка&quot; на Хеллоуїн: показано найпотужніший Rolls-Royce Ghost Black BadgeВесь процес фарбування займає до п'яти годин. Маскот "Дух екстазу", решітка радіатора та інші хромовані елементи отримали темну обробку, 21-дюймові колеса створені з 44-шарового вуглецевого волокна.

&quot;Чорна мітка&quot; на Хеллоуїн: показано найпотужніший Rolls-Royce Ghost Black BadgeБензиновий 6,75-літровий двигун V12 з подвійним турбонаддувом отримав додаткові 29 к.с. тепер мотор розвиває 591 к. с., що дозволяє седану розганятися від 0 до 100 км/год за 4,5 секунди. "Тонований" Rolls-Royce також отримав модернізовану пневматичну підвіску і переналаштований вихлоп. Rolls-Royce Ghost в спецверсії Black Badge мінімально оцінений в 393 500 доларів.

Раніше ми писали, що новий Range Rover може отримати версію на паливних елементах. Воднева версія стане альтернативою електромобілю.

Також повідомлялося, що представлений найрозкішніший і швидкий спорткар Mercedes-Benz. Компанія представила сьоме покоління культового родстера SL.

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