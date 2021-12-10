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Популярный кроссовер Ford лишится половины моторов: названа причина

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Пятница 10 декабря 2021 09:38
Популярный кроссовер Ford лишится половины моторов: названа причина Фото: Ford Kuga (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Ford Kuga теперь можно приобрести только с бензиновыми силовыми агрегатами. Автопроизводитель исключил из моторной линейки 1,5-литровые и 2,0-литровые дизельные двигатели семейства EcoBlue.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.

По словам представителя Ford, спад продаж дизельных версий кроссовера и рост популярности электрифицированных вариантов заставили автопроизводителя пересмотреть моторную гамму. Инженеры и маркетологи бренда изучают будущее дизельных двигателей во многих моделях, но окончательно списывать турбодизели в Ford не готовы.

Кроссовер Kuga утратил дизельные моторы вслед за хэтчбеком Fiesta. Сегодня европейские покупатели Ford Kuga могут выбирать между 1,5-литровым бензиновым двигателем на 150 л.с., 2,5-литровым бензиновым гибридом мощностью 187 л.с. или подзаряжаемым гибридом с силовой установкой мощностью 222 л.с.

Популярный кроссовер Ford лишится половины моторов: названа причина

Получается, что обновленный Focus теперь является единственной легковой моделью Ford на европейском рынке, которая доступна с дизельным двигателем. Продажи новых автомобилей компании в 2021 году в сравнении с 2020 годом немного увеличились, но одновременно с этим спрос на дизельные машины снизился на 46,9%. Также снизились продажи бензиновых автомобилей, хотя и намного меньше – всего на 14,8%.

Напомним, что Ford научился добывать пластик из океана и уже использует его в своих автомобилях. Внедорожник Ford Bronco Sport стал первым автомобилем, детали которого сделаны из полностью переработанного океанского пластика.

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