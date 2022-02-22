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Volkswagen начал продавать свой самый дешевый электромобиль

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Вторник 22 февраля 2022 08:28
Volkswagen начал продавать свой самый дешевый электромобиль Volkswagen e-Up! (Фото: volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Volkswagen официально объявил о возобновлении приема заказов на свой самый доступный электромобиль. Городской хэтчбек e-Up! Снова можно приобрести после 14-месячного перерыва.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Volkswagen свернул прием заказов на электрический e-Up! в конце 2020 года. Немецкий автопроизводитель не справлялся с имеющимися заказами и сроки ожидания машин для клиентов растянулись на 14-16 месяцев. Производство электромобиля продолжалось в течение 2021 года, и теперь после удовлетворения отложенного спроса снова открывает возможность для предоплаты компактного электромобиля.

Volkswagen начал продавать свой самый дешевый электромобиль82-сильный электродвигатель хэтчбека способен разогнать машину до 140 км/ч. Тяговая батарея емкостью 32,2 кВт•ч обеспечивает запас хода на одном заряде до 260 км.

Цены на e-Up! в Европе стартуют с отметки в 26 895 евро. С момента своего дебюта в 2013 году VW продал более 80 000 экземпляров электрического e-Up! Городской электромобиль обновился в 2016 году и в 2019 году получил новую батарею с увеличенным со 160 до 260 км запасом хода.

Volkswagen начал продавать свой самый дешевый электромобильТакже сообщалось, что безвоздушные шины Michelin для легковых авто скоро станут серийными. Первым новинку примерит электромобиль Chevrolet Bolt следующего поколения.

Ранее мы писали, что в Украине с 21 февраля заработали 24 новые камеры видеофиксации. Больше всего новых систем заработало в Киеве.

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