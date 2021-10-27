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Перезагрузка: Renault изменит названия своих кроссоверов

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Среда 27 октября 2021 10:00
Перезагрузка: Renault изменит названия своих кроссоверов Фото: Renault Kadjar (media.renaultgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Renault придумает для нескольких своих кроссоверов новые имена. Подразумевается, что со сменой названий модели больше не будут ассоциироваться с предшественниками, которые пользовались недостаточно большим спросом.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на L’Argus.

Известно, что названия Kadjar и Koleos точно отправятся на покой, но новые имена пока держатся в секрете. Тем не менее они, вероятно, уже утверждены. Хотя бы потому, что преемник Kadjar с внутризаводским индексом HHN появится уже следующим летом. Известно, что новинка также получит платформу Nissan Qashqai, но у "француза" будет свой оригинальный дизайн.

Перезагрузка: Renault изменит названия своих кроссоверовГодом позже также появится и большой кроссовер, роль которого в современной модельной линейке возложена на Koleos. Машина получит код DHN, станет семиместной и заменит собой минивэн Espace.

Интересно, что в 2024 году также появится новый купеобразный кроссовер, ниша которого у компании пока свободна. Производить все три модели будут на испанском предприятии Renault в Паленсии. Также известно, что компактный Renault Captur сохранит свое имя – машина успешно продается, регулярно попадая в топ-7 самых популярных автомобилей Европы.

Напомним, что показан самый большой и роскошный китайский внедорожник. Длина Hongqi LS7 составляет 5,5 метра.

Ранее стало известно, что семиместный бюджетный кроссовер Hyundai нацелился на новые рынки. Hyundai Creta Grand отличается увеличенной на 150 мм колесной базой.

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