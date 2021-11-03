Уменьшенные габариты и сотрудничество с китайцами: первые фото Mini нового поколения

Новое поколение Mini официально представят в 2023 году. Но уже сейчас компания поделилась тизерными изображениями грядущей новинки и первыми техническими подробностями.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.

Новый Mini будет меньше, чем модель текущего поколения, хотя пока трудно сказать, насколько уменьшаться габариты. Но по тизерным фото видно, передний свес стал меньше. Также изменится форма фар, а интерьер будет полностью новым.

В компании завили, что решение уменьшить размеры вызвано желанием вернуться к образу оригинальной машины. Правда, дизайнеры и инженеры в своем масштабировании ограничены существующими нормами безопасности пассажиров и пешеходов.

Бензиновый вариант, который будет производиться в Оксфорде, построят на обновленной версии платформы UKL под названием FAAR. Кроме трехдверного хэтчбека английский автопроизводитель также подтвердил появление в 2025 году нового Mini Convertible.

Спортивная линейка John Cooper Works (JCW) останется, и со временем ее полностью переведут на электротягу. Вслед за трехдверным хэтчбеком появится совершенно новая модель от Mini – электрический кроссовер. Новая модель нацелена на рынок Китая и должна отправиться в серийное производство не позже 2024 года.

Также в Китае будет развернуто производство локализованный версий Mini – хэтчбеков и кроссоверов, которые будут отличаться размерами и дизайном. Выпуск будет налажен на совместном предприятии с Great Wall.

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