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15-дюймовый экран и новый топовый мотор: Ford анонсировал Ranger следующего поколения

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Среда 03 ноября 2021 10:10
15-дюймовый экран и новый топовый мотор: Ford анонсировал Ranger следующего поколения Фото: новый Ford Ranger (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Мировая премьера Ford Ranger состоится 24 ноября на одном из самых перспективных рынков – в Австралии. Разработку машины курировал местный инженерный центр. Новый Ranger станет глобальной моделью – пикап будет продаваться на 180 рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Ford.

Как и предшественник, новый пикап сохранит раму, задний неразрезной мост и три варианта кабины: одно-, двухрядную и полуторную. Основу моторной линейки новинки составят турбодизели объемом 2,0 л и 3,0 л. "Заряженная" версия Ranger Raptor сменит турбодизель на 2,7-литровый бензиновый турбодвигатель.

15-дюймовый экран и новый топовый мотор: Ford анонсировал Ranger следующего поколенияИзвестно, что в салоне появятся 12-, или 15,5-дюймовые дисплеи мультимедиа, а место аналоговых приборов займет 10-дюймовый цифровой экран. Все технические подробности станут известны уже в конце ноября.

Продажи новинки должны стартовать в первом квартале 2022 года. Также на этой платформе построят и одного из главных конкурентов, Volkswagen Amarok второй генерации.

Ранее мы писали, что в Украине появились легковушки новой азербайджанской марки Khazar. Седаны выпускаются на совместном предприятии промышленной АзерМаш и Iran Khodro.

Также сообщалось, что к 2025 году все Toyota получат новейшую мультимедийную систему. Мультимедийный комплекс назвали просто – Audio Multimedia.

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