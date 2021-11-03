Зменшені габарити та співпраця з китайцями: перші фото Mini нового покоління

Нове покоління Mini офіційно представлять у 2023 році. Але вже зараз компанія поділилася тизерними зображеннями майбутньої новинки та першими технічними подробицями.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoexpress.

Новий Mini буде менше, ніж модель поточного покоління, хоча поки що важко сказати, наскільки зменшаться габарити. Але по тизерним фото видно, що передній звис став меншим. Також зміниться форма фар, а інтер'єр буде новим.

В компанії завили, що рішення зменшити габарити хетчбека викликано бажанням повернутися до образу оригінальної машини. Правда, дизайнери та інженери у своєму масштабуванні обмежені існуючими нормами безпеки пасажирів і пішоходів.

Бензиновий варіант, який буде проводитися в Оксфорді, побудують на оновленій версії платформи UKL під назвою FAAR. Крім трьохдверного хетчбека автовиробник також підтвердив появу у 2025 році нового Mini Convertible.

Спортивна лінійка John Cooper Works (JCW) залишиться, і з часом її повністю переведуть на електротягу. Слідом за трьохдверним хетчбеком з'явиться абсолютно нова модель від Mini – електричний кросовер. Нова модель націлена на ринок Китаю і повинна відправитися в серійне виробництво не пізніше 2024 року.

Також у Китаї буде розгорнуто виробництво локалізованих версій Mini – хетчбеків та кросоверів, які відрізнятимуться розмірами та дизайном. Випуск буде налагоджено на спільному підприємстві з Great Wall.

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