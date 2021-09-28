Все на одно лицо: рамные пикапы и внедорожники Toyota получат единую платформу
Японский автопроизводитель Toyota переводит все свои рамные "полноприводники" на общую платформу под названием Toyota Next Generation Architecture (TNGA). Первенцами такой унификации стали созданные на едином шасси внедорожник Land Cruiser 300 и полноразмерный пикап Tundra.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor Trend.
Оба автомобиля получили конструктивно схожую раму лестничного типа и одинаковую схему подвесок. Также унифицирован силовой агрегат в составе 3,4-литрового турбированного V6 и 10-ступенчатой автоматической коробки передач.
В Toyota подтвердили, что новые поколения рамных Tacoma, 4Runner, Hilux и Fortuner пойдут по тому же пути. Единая рама, общая конструкция и компоненты подвески, а также совместное использование силовых агрегатов позволяют существенно экономить ресурсы и время при производстве.
Создание унифицированного шасси позволит также создавать гибридные и электрические модификации широкой линейки внедорожников и пикапов. Эти принципы также будут работать при настройке систем активной безопасности, ассистентов при вождении по бездорожью и пр. Так что новое поколение пикапов Tacoma и Hilux могут получить серьезный арсенал электронных помощников, которые мы встречали на новом Toyota Land Cruiser 300.
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