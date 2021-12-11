Tesla остановила продажи Model S и Model X за пределами США и Канады

Компания Tesla объявила о прекращении прийома новых заказов на свои флагманские модели Model X и Model S за пределами Северной Америки. Возобновление поставок ожидается не ранее второй половины следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

Клиенты Tesla в Европе, заказавшие Model X и Model S, получили от компании уведомление, что их машины не будут доставлены в срок. Как отмечается в официальном письме, компания больше не принмает новые заказы на Model S и Model X с рынков за пределами Северной Америки.

Поставки будут возобновлены не ранее второй половины 2022 года. Но есть и хорошая новость: заказанные ранее машины будут доставлены клинетам по ценам, которые были зафиксированы на момент заказа.

Подобные ограничения не коснутся младших Model 3 и Model Y, которые выпускаются в достаточном количестве благодаря заводу в Китае. А вот Model X и Model S производятся только в США, поэтому в удовлетворении спроса на них компания отдает предпочтение домашнему рынку.

Выпуск Model S и Model X был приостановлен в начале этого года, чтобы запустить их обновленные версии. Производство Model S возобновилось в июне, а Model X - в октябре, но за третий квартал 2021 года компания выпустила менее 9 тысяч машин обеих моделей.

Напомним, практически серийная версия Tesla Cybertruck была замечена на заводе компании в Калифорнии. Главны особенности нового варианта - зеркала заднего вида и огромный стеклоочиститель лобового стекла.