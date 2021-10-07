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Когда хромает доставка: названа неожиданная причина дефицита полупроводников

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Четверг 07 октября 2021 08:50
Когда хромает доставка: названа неожиданная причина дефицита полупроводников Фото: лаборатория TSMC (tsmc.com)
Автор: Константин Широкун

Нехватка полупроводников – одна из крупнейших проблем в мировой автомобильной промышленности за последние годы. По мнению Марка Лю, который руководит тайваньской компанией TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), во всем виноваты логистические компании.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Time.

Продукцией TSMC пользуются такие цифровые гиганты, как Apple, Intel и nVidia. По мнению Марка Лю, уже несколько месяцев отгрузка чипов с многих профильных предприятий ведется в достаточных количествах. Но многочисленные посредники и логистические компании, которые входят в структуры поставок высокоточной продукции, существенно тормозят все процессы.

Накапливание полупроводников на складах посредников делается с единственной целью – для создания искусственного дефицита в отдельных регионах и повышения цен.

Вероятно, заявление топ-менеджера TSMC может являться частью политики по лоббированию интересов азиатских компаний в мировой экономике. У TSMC более 65% заказов приходится на американские фирмы и компании невыгодно, чтобы крупнейшие заказчики диверсифицировали свои поставки, создавая дополнительные производственные площадки и отказываясь от их продуктов, о чем последние активно говорят в последние месяцы.

Напомним, Ford изобрел настраиваемые фары, которые меняют облик автомобиля. Благодаря сменным фильтрам это происходит буквально за считанные минуты.

Также мы сообщали, что Toyota обогнала по продажам GM и идет на рекорд. За девять месяцев 2021 года продажи Toyota в США составили 1 млн 858 тысяч автомобилей.

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