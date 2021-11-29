Всего 1000 долларов: показан четырехколесный Mercedes-AMG для самых маленьких

Комания Mercedes-AMG представила детскую коляску, созданную в сотрудничестве с производителем Hartan. Новинка модель доступна в трех комплектациях: AMG GT, Avantgarde и Performance.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carbuzz.

Благодаря своим компактным габаритам и новому механизму складывания, коляска способна уместиться в багажнике купе Mercedes-AMG GT. Дизайн новой коляски является результатом тесного сотрудничества дизайнерского отдела Mercedes-Benz и Hartan.

Снаружи коляска Mercedes-AMG окрашена в альпийский серый цвет. Детское транспортное средство также оснащено ручным тормозом, пятиточечным ремнем безопасности и шасси с регулируемой высотой.

Новый продукт Mercedes-AMG в исполнении Avantgarde – дань поклонникам сохранения окружающей среды. При изготовлении "вкладыша" этой коляски использовались только синтетические материалы, ни одно животное не пострадало. Новый материал, использованный в подкладке, во время испытаний прошел 100 тысяч циклов истирания.

В модели Performance предложены большие колеса с пружинной подвеской. Под коляской крепится просторная и легкодоступная корзина для покупок. На все версии детской коляски распространяется трехлетняя гарантия. Средняя цена детского Mercedes-AMG – около 1000 долларов.

Напомним, что Lexus LX600 на базе Toyota Land Cruiser 300 поразил ценой. Новинка оказалась в 2,5 раза дороже соплатформенной Toyota Land Cruiser 300.

Ранее стало известно, что Tesla начнет экономить на доставке электромобилей клиентам. В связи с карантинными ограничениями стоимость логистики существенно выросла.