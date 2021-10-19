И два колеса в нагрузку: электрокроссовер Mercedes EQA предлагают по подписке в паре с электровелосипедом

Mercedes анонсировал новую услугу подписки на кроссовер Mercedes EQA. Пока она доступна в Берлине. Клиенты за фиксированную плату получают сам электромобиль, страховку, а также бонусную подписку на электровелосипед Power 7.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Новая программа подписки Mercedes-EQ City Abo предназначена для того, чтобы предоставить клиентам набор электрических транспортных средств по единой комплексной цене. Для этого Mercedes заключил партнерское соглашение с Swapfiets, службой подписки на велосипеды, которая работает в Берлине и других европейских городах.

За За 799 евро в месяц клиенты получают EQA 250, полную страховку КАСКО с франшизой в размере 1500 евро, а также техническое обслуживание. Клиенты также получают кредит в размере 100 евро в месяц на зарядку, которые можно использовать на более чем 200 тысяч зарядных станциях сети Mercedes me по всей Европе. Вишенкой на торте является бонусная подписка на электровелосипед Power 7.

Mercedes EQA 250 приводится в движение 188-сильным электродвигателем и имеет запас хода в 430 км. Программа Mercedes-EQ City Abo доступна немецким потребителям с 18 октября. Если программа окажется успешной, ее действие расширят и на другие европейские рынки.

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