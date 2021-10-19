ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

І два колеса на додачу: електрокроссовер Mercedes EQA пропонують за передплатою в парі з електровелосипедом

Новость на русском →
Вівторок 19 жовтня 2021 09:10
І два колеса на додачу: електрокроссовер Mercedes EQA пропонують за передплатою в парі з електровелосипедом Фото: Mercedes EQA (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes анонсував нову послугу підписки на кросовер Mercedes EQA. Поки що вона доступна в Берліні. Клієнти за фіксовану плату отримують сам електромобіль, страховку, а також бонусну підписку на електровелосипед Power 7.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Нова програма підписки Mercedes-EQ City Abo призначена для того, щоб надати клієнтам набір електричних транспортних засобів за єдиною комплексною ціною. Для цього Mercedes уклав партнерську угоду з Swapfiets, службою підписки на велосипеди, яка працює в Берліні та інших європейських містах.

І два колеса на додачу: електрокроссовер Mercedes EQA пропонують за передплатою в парі з електровелосипедомЗа За 799 євро на місяць клієнти отримують EQA 250, повну страховку КАСКО з франшизою в розмірі 1500 євро, а також технічне обслуговування. Клієнти також отримують кредит у розмірі 100 євро на місяць на зарядку, які можна використати на більш ніж 200 тисяч зарядних станціях мережі Mercedes me по всій Європі. Вишенькою на торті є бонусна підписка на електровелосипед Power 7.

Mercedes EQA 250 приводиться в рух 188-сильним електродвигуном і має запас ходу в 430 км.програма Mercedes-EQ City Abo доступна німецьким споживачам з 18 жовтня. Якщо програма виявиться успішною, її дію розширять і на інші європейські ринки.

Раніше повідомлялося, що Honda бере курс на електромобілі. Головними ринками для прийдешніх електромобілів Honda бачить ринки США і Китаю.

Нагадаємо, що Lancia відродить легендарну модель Delta в образі електромобіля. Електричний хетчбек побудують на архітектурі STLA Medium.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору