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Поле для экспериментов: все новые BMW получат смелый дизайн

Новина українською →
Вторник 26 октября 2021 09:05
Поле для экспериментов: все новые BMW получат смелый дизайн Фото: BMW M3 (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Новый директор по дизайну BMW предвещает для бренда эру новаторства в дизайне. Заявлено, что внешность будущих моделей будет смелой и неординарной.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

BMW вступает в новую эру под руководством директора по дизайну Домагоя Дюкека. И хотя некоторые из последних моделей автопроизводителя вызвали споры в обществе, Дюкек уверен, что бренду нужны новаторские разработки. Главный дизайнер также заявил, что дизайн новинок бренда должен быть смелым и значимым.

"Вы можете проявить смелость с помощью множества уловок. Все знают, как сделать машину привлекательной, но если под дизайном не будет смысла, содержания, то идея окажется пустой", - отмечает Дюкек.

Поле для экспериментов: все новые BMW получат смелый дизайнПо словам Дюкека, по мере развития дизайна BMW такие узнаваемые элементы дизайна, как фирменные ноздри решетки радиатора, или изгиб Хофмайстера, будут сохранены, но их сделают также технологичными. Например, в решетках радиатора электромобилей i4 и iX размещаются различные датчики и камеры.

В рамках перехода BMW к электромобилям компания возрождает название Neue Klasse, известное с 1960-х годов, с помощью гибкой платформы, которая заменит архитектуры FAAR и CLAR. Архитектура Neue Klasse привнесет в бренд устойчивое развитие и еще большую экологичность. Компания в ближайшем будущем откажется от использования хрома, также минимизирует использование кожи и замши в своих машинах.

Ранее стало известно, когда в Украину приедут новые поколения кроссоверов-бестселлеров. Это новые поколения Nissan Qashqai, Kia Sportage и Mitsubishi Outlander.

Напомним, что Tesla Model 3 впервые возглавила авторынок Европы. Впервые в истории Tesla возглавила продажи новых автомобилей в Европе в сентябре, заняв 2,6% рынка.

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