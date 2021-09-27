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Инсайд от Илона Маска: когда закончится дефицит микросхем для автомобилей

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Понедельник 27 сентября 2021 08:35
Инсайд от Илона Маска: когда закончится дефицит микросхем для автомобилей Глава Tesla Илон Маск (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Не так давно глава Tesla сравнил нехватку чипов для производства автомобилей с дефицитом туалетной бумаги - "только эпических масштабов". Теперь он же спрогнозировал сроки, когда этот дефицит закончится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Напомним, что дефицит микросхем в мире начался в конце 2020 года. Это стало одним из последствий пандемии коронавируса – нарушились глобальные производственные и логистические цепочки. Наиболее остро нехватка чипов ощутила автомобилестроительная отрасль: Volkswagen, Ford, Toyota, Honda, Chrysler, Nissan, General Motors и другие компании были вынуждены даже сократить объемы выпуска.

Инсайд от Илона Маска: когда закончится дефицит микросхем для автомобилей

На этом фоне многие производители микросхем объявили о расширении существующих мощностей по их выпуску и строительстве новых заводов. Хотя и воспользовались кризисом, чтобы повысить цены на свою продукцию.

В рамках конференции Italian Tech Week глава крупнейшего производителя электромобилей Tesla Илон Маск спрогнозировал, что дефицит микроэлектроники в автомобилестроительной отрасли будет преодолен в ближайшее время: "Я думаю, что проблема разрешится к началу следующего года".

Инсайд от Илона Маска: когда закончится дефицит микросхем для автомобилей

Однако с ним не согласен Пэт Гелсинджер, генеральный директор Intel, одной из крупнейших компаний по выпуску микросхем. Недавно он заявил, что отрасли может потребоваться еще "пара лет", чтобы удовлетворить растущий спрос.

Напомним, что дефицит полупроводников обойдется мировой автомобильной промышленности в серьезную сумму. В 2021 году убытки составят более 200 миллиардов долларов.

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электромобили Илон Маск Автомобильный рынок