Классический Porsche 356 сменил колеса на гусеницы и лыжи ради необычного рекорда

В рамках экспедиции Project 356 World Rally классическое купе Porsche 356A отправится покорять Антарктиду. Вместо колес на машину установили гусеницы и лыжи.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт проекта Valkyrie Racing.
Экспедиция носит гумантираный характер, она преследует цель положить конец торговле детьми в мире. В декабрые 2021 года купе Porsche 356A должен будет проехать 573 км по одному из ледовых полей Антарктиды.
Инженер и полярный исследователь Кирон Брэдли подготовил классическое купе для покорения самого холодного континента. Процесс занял более 18 месяцев. В результате на машину установили пару лыж, а также гусеницы, заменяющие задние шины. По мнению создателей, теперь Porsche имеет на 300 процентов лучшую проходимость по сравнению с подготовленными полноприводными внедорожниками.
Гонщик и филантроп Рене Бринкерхофф сядет за руль Porsche 356, продолжив свое 20000-мильное путешествие по семи континентам. Люди, которые хотят поддержать миссию по прекращению торговли детьми, могут пожертвовать 356 долларов, и их имена будут нанесены на кузов классического спорткара.
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