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Крупнейший автозавод в мире сократил производство до уровня 1958 года

Автор: Константин Широкун

На крупнейшем автомобильном предприятии в мире, заводе Volkswagen в Вольфсбурге, резко сократилось производство. За девять месяцев 2021 года здесь выпущено всего 300 тысяч автомобилей, что является самым низким показателем с 1958 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

В среднем завод Volkswagen в Вольфсбурге ежегодно производит 780 тысяч автомобилей в год. Проблемы с цепочкой поставок, в частности, отсутствие микрочипов, ограничивают возможности предприятия, которое сегодня производит Golf и Tiguan. В 2020 году пандемия и связанная с ней нехватка чипов привели к тому, что заводу удалось выпустить только 500 тысяч автомобилей.

Volkswagen ранее заявлял, что ожидает сокращения производства в размере нескольких сотен тысяч машин из-за нехватки полупроводников. А в масштабах всей мировой индустрии нехватка чипов приведет к тому, что в этом году будет построено на 7,7 миллиона автомобилей меньше, что обойдется отрасли примерно в 210 миллиардов долларов.

Дефицит комплектующих приводит к завышению цен на автомобили. Сочетание возросших цен и больших очередей на машины заставляет многих покупателей откладывать свои планы по покупке нового автомобиля до тех пор, пока предложение не вернется к нормальному уровню.

Напомним, что в США состоится первая в мире гонка беспилотных автомобилей. За гонкой будут наблюдать зрители, а победитель получит приз в 1 миллион долларов.

Ранее сообщалось, что тайваньский соперник Tesla Model S получил экраны на кузове для общения с внешним миром. Pininfarina отвечала за дизайн Foxtron Model E.

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Автомобильный рынок