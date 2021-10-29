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За Полярным кругом: Volvo тестирует электрические грузовики в экстремальных условиях

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Пятница 29 октября 2021 12:57
За Полярным кругом: Volvo тестирует электрические грузовики в экстремальных условиях Фото: электрические грузовики Volvo (im-mining.com)
Автор: Константин Широкун

Volvo Trucks тесно сотрудничает со шведской горнодобывающей компанией Kaunis Iron, Wist Last & Buss и Vattenfall, чтобы изучить, как большегрузные электрические грузовики могут работать за Полярным кругом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на International Mining.

Опытные электрические грузовики Volvo проезжают ежедневно до 280 км и перевозят до 14 тонн железорудного концентрата с рудника компании в Каунисваара, в 100 км к северу от Полярного круга, в гавань Нарвик в Норвегии.

Сам шведский автопроизводитель не сообщает технических подробностей о новых электрических грузовых автомобилях, так что исходя из маршрута остается предположить, что тяговый аккумулятор рассчитан запас хода в как минимум 300-320 км.

За Полярным кругом: Volvo тестирует электрические грузовики в экстремальных условиях

Когда температура опускалась до -32 градусов по Цельсию, грузовики могли проезжать 140 км на одном заряде батареи до гавани, хотя Volvo признает, что машины были вынуждены подзаряжаться на каждом конце маршрута, чтобы избежать риска остановки на дороге. Испытания выявили проблемы, которые еще необходимо решить. Однако водители, участвовавшие в испытании, остались довольны опытом эксплуатации грузовиков.

"Электрический грузовик во многом похож на тот, который я обычно вожу, просто управлять им еще проще, - отмечает водитель Лино Мартино, один из участников эксперимента. - Этот грузовик такой тихий, что не слышно двигатель. Даже при полной нагрузке слышно только шины. И вибраций тоже намного меньше, чем у дизеля. В общем, работать с ним намного приятнее".

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