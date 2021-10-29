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За Полярним колом: Volvo тестує електричні вантажівки в екстремальних умовах

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П'ятниця 29 жовтня 2021 12:57
За Полярним колом: Volvo тестує електричні вантажівки в екстремальних умовах Фото: електричні Вантажівки Volvo (im-mining.com)
Автор: Константин Широкун

Volvo Trucks тісно співпрацює зі шведською гірничодобувною компанією Kaunis Iron, Wist Last & Buss і Vattenfall, щоб вивчити, як великовантажні електричні вантажівки можуть працювати за Полярним колом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на International Mining.

Дослідні електричні вантажівки Volvo проїжджають щодня до 280 км і перевозять до 14 тонн залізорудного концентрату з рудника компанії в Каунісваара, в 100 км на північ від Полярного кола, в гавань Нарвік в Норвегії. Сам шведський автовиробник не повідомляє технічних подробиць про нові електричні вантажні автомобілі, так що виходячи з маршруту можна припустити, що тяговий акумулятор розрахований запас ходу в як мінімум 300-320 км.

За Полярним колом: Volvo тестує електричні вантажівки в екстремальних умовах

Коли температура опускалася до -32 градусів за Цельсієм, вантажівки могли проїжджати 140 км на одному заряді батареї до гавані, хоча Volvo визнає, що машини були змушені заряджатися на кожному кінці маршруту, щоб уникнути ризику зупинки на дорозі. Випробування виявили проблеми, які ще необхідно вирішити. Однак водії, які брали участь у випробуванні, залишилися задоволені досвідом експлуатації вантажівок.

"Електрична вантажівка багато в чому схожа на ту, яку я зазвичай воджу, просто керувати ним ще простіше, - відзначає водій Ліно Мартіно, один з уасників експерименту. - Ця вантажівка така тиха, що не чути двигун. Навіть при повному навантаженні чутно тільки шини. І вібрацій теж набагато менше, ніж у дизеля. Загалом, працювати з ним набагато приємніше".

Раніше ми писали, що новий Range Rover може отримати версію на паливних елементах. Воднева версія стане альтернативою електромобілю.

Також повідомлялося, що Tesla наступного року отримає дешеві акумулятори з великим запасом ходу. Компанія Panasonic офіційно представила нові акумуляторні елементи стандарту 4680.

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