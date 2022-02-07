Поспать не получится: в Audi рассказали об ограничениях своего автопилота

Главный юрист компании Audi прокомментировал возможности и ограничения автопилотов в ближайшие годы. Юта Клавиттер оптимистично настроена в отношении автономного будущего, но в то же время специалист уверена, что навык водить машину людям понадобится еще долго.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

"В Европе к 2030 году точно появятся автопилоты, работающие автономно. Но машины преимущественно будут брать на себя управление в городах", — сказала она. "Но важно понимать, что свободно спать в машине, пока авто везет нас к заданной цели, мы точно не сможем".

Технических регламентов для утверждения автономного вождения четвертого уровня в Европе еще не существует. Новый нормативный документ появятся не раньше 2024 года. С точки зрения Клавиттера, также важна гармонизация правил между странами.

"Нам необходимо гармонизировать правила на европейском уровне", — сказала она. "В противном случае эксплуатация машин с автопилотом будет существенно ограничена по географическому принципу". По ее словам, Германия существенно опережает Европу как с точки зрения регулирования, так и с точки зрения технологий.

"Путь к автономному вождению, даже с юридической точки зрения, в Германии и во всей Европе будет продвигаться осторожно и постепенно", — сказала она. "Это будет эволюционно, а не революционно, как в США или Китае. Это также может быть преимуществом, потому что эволюционный путь может укрепить доверие к качеству функции, чего и ожидают от нас наши клиенты".

Ранее мы сообщали, что Rolls-Royce серьезно изменил свой легендарный маскот "Дух Экстаза". Все ради улучшения аэродинамики фигурки.

Напомним, что женщина на Lexus протаранила в Киеве полицейский автомобиль-фантом. Но в тот же день машина вернулась на дороги.