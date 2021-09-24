ru ua
News Daily Lite Styler Travel
Авторынок Тест-драйвы Электромобили Законодательство Новинки автопрома Инновации и технологии Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Несколько бюджетов Украины: стало известно, сколько мировой автопром потеряет из-за дефицита чипов

Новина українською →
Пятница 24 сентября 2021 08:10
Несколько бюджетов Украины: стало известно, сколько мировой автопром потеряет из-за дефицита чипов Фото: завод Volkswagen в Вольфсбурге (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Дефицит полупроводников обойдется мировой автомобильной промышленности в серьезную сумму. В 2021 году убытки составят более 200 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Специалисты консалтинговой фирмы AlixPartners подсчитали, что за 2021 год автомобильная промышленность во всем мире понесет потерь на сумму 210 миллиардов долларов из-за дефицита полупроводников. Ранее эта же компания оценивала проблему в 100 млрд. долларов.

Но с первого квартала 2021 года, когда аналитики публиковали свой предыдущий прогноз, ситуация несколько усугубилась. Так, многие автопроизводители останавливали свои сборочные предприятия, были вынуждены переносить старт производства новых моделей и отправлять сотрудников в оплачиваемые отпуска. Вспышки COVID-19 в некоторых регионах только усложняют решение логистических проблем. Специалисты AlixPartners убеждены, что полностью дефицит чипов исчезнет не раньше середины 2022 года.

По прогонозу AlixPartners, в 2021 году будет произведено на 7,7 миллионов автомобилей меньше по сравнению с предыдущим годом. Ранее сообщалось, что в течение весны-лета 2021 года Ford был вынужден сократить объемы производства на 700 тысяч машин, концерн Stellantis недопроизвел более 600 тысяч единиц. Подобной грустной статисткой обладают все крупные автопроизводители.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок