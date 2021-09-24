Несколько бюджетов Украины: стало известно, сколько мировой автопром потеряет из-за дефицита чипов

Дефицит полупроводников обойдется мировой автомобильной промышленности в серьезную сумму. В 2021 году убытки составят более 200 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Специалисты консалтинговой фирмы AlixPartners подсчитали, что за 2021 год автомобильная промышленность во всем мире понесет потерь на сумму 210 миллиардов долларов из-за дефицита полупроводников. Ранее эта же компания оценивала проблему в 100 млрд. долларов.

Но с первого квартала 2021 года, когда аналитики публиковали свой предыдущий прогноз, ситуация несколько усугубилась. Так, многие автопроизводители останавливали свои сборочные предприятия, были вынуждены переносить старт производства новых моделей и отправлять сотрудников в оплачиваемые отпуска. Вспышки COVID-19 в некоторых регионах только усложняют решение логистических проблем. Специалисты AlixPartners убеждены, что полностью дефицит чипов исчезнет не раньше середины 2022 года.

По прогонозу AlixPartners, в 2021 году будет произведено на 7,7 миллионов автомобилей меньше по сравнению с предыдущим годом. Ранее сообщалось, что в течение весны-лета 2021 года Ford был вынужден сократить объемы производства на 700 тысяч машин, концерн Stellantis недопроизвел более 600 тысяч единиц. Подобной грустной статисткой обладают все крупные автопроизводители.