Маск попутал: президент США по ошибке прорекламировал электромобили Tesla

Президент США Джо Байден опубликовал твит, посвященный новому плану стимулировании производства электромобилей, который обойдется стране в 2 триллиона долларов. Но при этом допустил серьезную оплошность.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на СarScoops.

В своем твите Байден написал: "С моим законом… мы создадим рабочие места, стимулируем производство здесь, в США, предложим потребителям скидки для покупки выпущенных в США и на профсоюзных предприятиях электрических транспортных средств".

Electric vehicles are the future.



With my Build Back Better Act and Bipartisan Infrastructure Law, we're going to create jobs, boost manufacturing here in the U.S., and create consumer rebates for folks to buy American-made, union-made electric vehicles. pic.twitter.com/Zep59V6hNk — President Biden (@POTUS) December 8, 2021

Звучит вполне нормально. Но сообщение сопровождалось видеороликом с изображением кроссовера Tesla Model X. А это уже серьезная оплошность – на заводах компании Tesla нет профсоюзов, а ее глава Илон Маск категорически выступает против любых льгот и дотаций. Кроме того, в ролике присутствует электрический спорткар Ford Mustang Mach-E, который производится… в Мексике.

Tesla Model X

Находящиеся у власти демократы настаивают на стимулировании производства электромобилей, произведенных членами профсоюзов. Как мы сообщали ранее, фактически это означает, что предпочтение будет отлаваться моделям Ford, General Motors и Stellantis.

Такая дискриминация подверглась резкой критике со стороны других автопроизводителей. Компания Toyota, в частности, заявила: "Давайте не будем играть в политику с окружающей средой, рабочими американского автопрома или американскими потребителями". И призвала позволить клиентам выбирать лучший для них электромобиль, не соблазняя его "профсоюзной скидкой" в 4500 долларов за покупку электромобиля "большой тройки".

Еще резче высказался 7 декабря на "Саммите генеральных директоров", организованном изданием The Wall Street Journal, глава Tesla, призвавший правительство США "уйти с дороги и не мешать прогрессу".

"Дефицит федерального бюджета безумен. (…) Я бы не стал принимать этот законопроект. Это моя рекомендация", — заявил Илог Маск. Как известно, инфраструктурный план администрации президента Байдена обойдется США в 2 триллиона долларов.

"Американцам не нужны электромобили. Верните назад прошлое столетие!" сказано в одном из комментариев под постом Президента США.

Напомним, что правительство Соединенных Штатов перестанет закупать автомобили с традиционными силовыми установками. Перейти на альтернативные энергоносители машины чиновников должны до 2035 года. Исключение сделают для военных машин.