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Серийная версия Tesla Cybertruck: обнародованы первые фото и видео

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Пятница 10 декабря 2021 21:43
Серийная версия Tesla Cybertruck: обнародованы первые фото и видео Tesla Cybertruck в серийной конфигурации (Фото: скриншот YouTube)
Автор: Вадим Добровольский

Появились первые фото и видео серийной версии электрического пикапа Tesla Cybertruck. Машину засняли на испытательном полигоне компании в Северной Калифорнии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал Chile Al100.

В Сети появилось видео, на котором заснят электрический пикап Tesla Cybertruck в конфигурации, которая максимально близка к серийной. Ролик опубликован 10 декабря, съемка велась с дрона над исптытальным полигоном Tesla на заводе компании во Фримонте (Северная Калифорния, США).

Серийная версия Tesla Cybertruck: обнародованы первые фото и видео

На то, что на видео максимально близкая к серийному производству конфигурация, указывают два момента. Это внешние зеркала заднего вида и стеклоочиститель лобового стекла.

Изначально компания планировала оснастить Cybertruck лазерными стеклоочистителями, на которые даже получила патент, но теперь, как видим, решено вернуться к более традиционной конструкции. На лобовом стекле заснятого пикапа установлен один массивный стеклоочиститель.

Серийная версия Tesla Cybertruck: обнародованы первые фото и видео

Также зметно, что по сравнению с ранними прототипами панель крыши стала длиннее, а колеса приобрели более приземленный дизайн. Спереди видна модифицированная головная оптика в виде двух светодиодных полосок.

Серийная версия Tesla Cybertruck: обнародованы первые фото и видео

А вот дверные ручки на машине отсутствуют, хотя ранее стало известно, что у серийной версии они будут. Поэтому можно сделать вывод, что пикап все еще находится в стадии доводки.

Cybertruck был впервые представлен в 2019 году и его серийное производство до сих пор не началось. Более того - старт выпуска постоянно откладывается и, по последней информации от компании, начнется в 2023 году.

Среди причин задержек Илон Маск ранее назвал дефицит полупроводников, узкие места в цепочке поставок, увеличение спроса на пикап и необходимость значительных инвестиций в строительство завода в Остине, штат Техас, где и будет производиться пикап. Но теперь, по крайней мере, понятно, что Cybertruck постепенно приближается к серийному производству, обретая законченный вид.

Напомним, ранее Tesla заявила, что топ-версия Cybertruck будет иметь четыре мотора вместо трех ранее. При этом от базовой одномоторной версии компания, не исключено, откажется.

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