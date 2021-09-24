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Шведская марка Volvo сменила логотип

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Пятница 24 сентября 2021 09:44
Шведская марка Volvo сменила логотип Новый логотип Volvo (Фото: jalopnik.com)
Автор: Александр Мороз

Прежний логотип Volvo с 3D-эффектом заменила минималистическая двумерная эмблема. Первые серийные автомобили Volvo с обновленным логотипом планируется выпустить в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Volvo Cars.

Новый логотип пока представлен на глобальных веб-сайтах и ​​в социальных сетях бренда. Легендарный "железный знак" (Iron Mark) сохранил подпись Volvo с диагональной стрелкой.

Исчезла контрастная полоса по центру и теперь название марки "плавает" внутри полого круга. Изменился также шрифт, серебристую окантовку с 3D-эффектом сменило плоское черное кольцо.

Шведская марка Volvo сменила логотип

"Изменение будет постепенным. Мы начинаем с развертывания обновленного фирменного стиля на нашем основном сайте, в основных социальных сетях и в новом мобильном приложении Volvo Cars. Обновленная эмблема будет постепенно внедряться в других регионах, а первая машина с обновленным логотипом появится в 2023 году" – отметили в Volvo.

Шведская марка Volvo сменила логотип

Эволюция логотипа Volvo

Интересно, что после 2000-х годов с повальным увлечением 3D-логотипами большинство крупных автопроизводителей сейчас столь же массово переходят на упрощенные двумерные эмблемы. Так, за последние два года сменили или обновили свои логотипы Opel, Hyundai, Dacia, Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Kia, Peugeot, Nissan и BMW (только для рекламных целей).

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