Никогда не говори никогда: шеф Ferrari исключил появление автопилотов на спорткарах марки

Знаменитый производитель роскошных спорткаров Ferrari никогда не будет выпускать беспилотные автомобили. Об этом заявил глава итальянского бренда Джон Элканн.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoNews.

В то время как вся автомобильная промышленность активно внедряет технологии автономного вождения, находятся те, кто плывет против течения.

"Суперкары предназначены для вождения, а не для беспилотных технологий", - сказал генеральный директор Ferrari Джон Элканн во время ивента Italien Tech Week.

И он по-своему прав: люди, способные выложить за роскошный автомобиль не одну сотню тысяч долларов, в первую очередь хотят получать удовольствие от управления автомобилем. И с их точки зрения такой функционал является излишеством.

Забавно, что к беседе в онлайн-формате оперативно присоединился глава Tesla Илон Маск, который полностью согласился с доводами Элканна. Интересно, а как тогда быть с нашумевшим родстером Tesla, ускоряющимся до "сотни" за 1,9 секунды? Его Маск тоже лишит автопилота?

Да и обычные модели Tesla обладают динамикой, сравнимой с крутыми спорткарами.. Возникает вопрос, зачем тогда активно совершенствуется фирменный автопилот американского производителя электромобилей.

Илон Маск и новый Tesla Roadster

Напомним, что фирменная система автономного вождения Tesla была одним их первых автопилотов, появившихся на серийных моделях. И это, между прочим, важное конкурентное преимущество.

Кроме разговора об автомобилях, Элканн и Маск обсудили перспективы ядерной энергетики. Глава Tesla выразил крайнее удивление отказом многих стран от мирного атома в пользу солнечных батарей, назвав АЭС вполне безопасными.

Напомним, что футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес купил Ferrari. Специалисты говорят, что стоимость элитного спорткара может доходить до 500 тысяч евро.