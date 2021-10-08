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Никогда не говори никогда: шеф Ferrari исключил появление автопилотов на спорткарах марки

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Пятница 08 октября 2021 09:50
Никогда не говори никогда: шеф Ferrari исключил появление автопилотов на спорткарах марки Суперкар Ferrari 296 GTB (Фото: ferrari.com)
Автор: Александр Мороз

Знаменитый производитель роскошных спорткаров Ferrari никогда не будет выпускать беспилотные автомобили. Об этом заявил глава итальянского бренда Джон Элканн.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoNews.

В то время как вся автомобильная промышленность активно внедряет технологии автономного вождения, находятся те, кто плывет против течения.

"Суперкары предназначены для вождения, а не для беспилотных технологий", - сказал генеральный директор Ferrari Джон Элканн во время ивента Italien Tech Week.

И он по-своему прав: люди, способные выложить за роскошный автомобиль не одну сотню тысяч долларов, в первую очередь хотят получать удовольствие от управления автомобилем. И с их точки зрения такой функционал является излишеством.

Забавно, что к беседе в онлайн-формате оперативно присоединился глава Tesla Илон Маск, который полностью согласился с доводами Элканна. Интересно, а как тогда быть с нашумевшим родстером Tesla, ускоряющимся до "сотни" за 1,9 секунды? Его Маск тоже лишит автопилота?

Да и обычные модели Tesla обладают динамикой, сравнимой с крутыми спорткарами.. Возникает вопрос, зачем тогда активно совершенствуется фирменный автопилот американского производителя электромобилей.

Никогда не говори никогда: шеф Ferrari исключил появление автопилотов на спорткарах марки

Илон Маск и новый Tesla Roadster

Напомним, что фирменная система автономного вождения Tesla была одним их первых автопилотов, появившихся на серийных моделях. И это, между прочим, важное конкурентное преимущество.

Кроме разговора об автомобилях, Элканн и Маск обсудили перспективы ядерной энергетики. Глава Tesla выразил крайнее удивление отказом многих стран от мирного атома в пользу солнечных батарей, назвав АЭС вполне безопасными.

Напомним, что футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес купил Ferrari. Специалисты говорят, что стоимость элитного спорткара может доходить до 500 тысяч евро.

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