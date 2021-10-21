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Электрические Porsche 718 Cayman и Boxster получат батарею в необычном месте

Автор: Константин Широкун

Спорткары Porsche 718 Cayman и Boxster следующего поколения станут электромобилями. При этом новинки, вероятно, получат компоновку с необычным расположением тяговой батереи, которая вопреки общепринятому тренду электромобилей будет располагаться не под полом салона.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

В рамках недавнего Мюнхенского автосалона Porsche представила концепт-кар Mission R, который, по словам главного дизайнера Porsche Майкла Мауэра, получил в дизайне экстерьера много элементов, которые появятся на новом электромобиле компании. Вероятно, речь идет о грядущей замене Cayman и Boxster.

Несмотря на кардинальную смену силовой установки, новинки будут имимитировать среднемоторную компоновку текущих моделей 718 благодаря расположенному позади водителя тяговому аккумулятору.

Расположив аккумулятор между салоном и задней осью, а не в полу, как у большинства других электромобилей, Porsche сможет сделать остальную часть кузова очень низкой, чтобы уменьшить сопротивление воздуху. Кроме того, такое решение позволит установить сиденья намного ниже, чем у большинства современных электромобилей.

"У типичного двухдверногго спортивного автомобиля для уменьшения лобового сопротивления силуэт должен быть как можно более низким и плоским", - пояснил технический директор Porsche Михаэль Штайнер.

"Платформа, лежащая в основе новых Cayman и Boxster, не будет связана с существующей электрической платформой ICE", - сказал генеральный директор Оливер Блум. Также возможно, что "среднемоторная" компоновка Porsche 718 следующего поколения будет использоваться в будущем для высокопроизводительных моделей Lamborghini и Audi, добавил Штайнер.

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Автомобильный рынок