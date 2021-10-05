Дизайнеры MG создали необычный электромобиль-трансформер

Компания MG представила футуристический концепт-кар RYZR, который объединяет черты автомобиля и мотоцикла. Он разработан в лондонской дизайн-студии китайского концерна SAIC, которому сейчас принадлежит британская марка.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на дизайн-центр SAIC.
Концепт-кар RYZR создан для SAIC R – электрического подразделения холдинга SAIC. Он создан по случаю трехлетия лондонской студии SAIC Design.
А чтобы запустить RYZR, нужно не вставить ключ в замок зажигания или воспользоваться бесключевым доступом, а надеть специальную куртку.
Конечно, в ближайшие годы RYZR точно не появится на улицах европейских и китайских мегаполисов. Но такие разработки демонстрируют, куда движется технический прогресс и каких новинок стоит ждать в будущем.
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