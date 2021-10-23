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Ядерный реактор против электромоторов: Porsche по мощности догнала DeLorean из "Назад в будущее"

Автор: Константин Широкун

Суммарная мощность европейской и североамериканской сетей зарядочных станций Porsche превысила 1,21 гигаватт. Столько же энергии требовалось для работы машине времени DeLorean DMC-12 из знаменитого фантастического фильма "Назад в будущее".

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Porsche.

Значение 1,21 гигаватт – это отсылка к сцене из фильма "Назад в будущее", в которой доктор Эммет Браун объясняет необходимое количество энергии для работы его машины времени. В фантастической трилогии машине для достижения этой цифры был нужен небольшой ядерный реактор.

В наши дни этой мощности достаточно для питания 1042 станций быстрой зарядки. Автомобили Porsche имеют доступ к 670 станциям Electrify America и 372 станциям Ionity в Европе, что составляет в общей сложности 4800 индивидуальных зарядных портов.

В небольшом ролике производства Porsche также присутствует Дональд Фуллилов, сыгравший в фильме Голди Уилсона.

Напомним, что Porsche Taycan поддерживает зарядку мощностью до 270 кВт, а самые высокопроизводительные зарядные станции Porsche развивают мощность до 320 кВт.

Ранее сообщалось, что полиция пополнит свой автопарк быстрыми двухместными спорткарами. Спорткары Alpine A110 французская полиция закупает в рамках программы обновления служебного автопарка.

Напомним, что главный критик Tesla заняла видный пост в Министерстве транспорта США. В автомобильной среде она известна тем, что исследует системы автономной мобильности и является главным критиком автопилота Tesla.

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Автомобильный рынок