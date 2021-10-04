Tesla запретила публиковать в открытом доступе информацию о багах автопилота Full Self-Driving

Прежде в бета-тестировании системы автономного управления Full Self-Driving были допущены 2000 человек в основном из числа сотрудников самой Tesla. Теперь к ним добавились рядовые владельцы Tesla, но им запрещено публиковать в открытом доступе информацию о багах в работе автопилота.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание Vice.

Компания Tesla обновила программное обеспечение, в котором появилась, так называемая "кнопка загрузки". Что позволило частным владельцам электромобилей марки принять участие в тестировании нового автопилота Full Self-Driving.

И тут же заставила их подписывать соглашение о неразглашении информации. Об этом стало известно после публикации одним из бета-тестеров видеоролика, в котором Tesla, двигаясь в режиме автопилотирования, чуть было не сбила людей на пешеходном переходе. Счастье, что водитель успел перехватить управление. Другой испытатель также опубликовал видео с анализом ошибок системы Full Self-Driving, после чего этот клип был удален администрацией Twitter.

После чего Tesla оперативно внесла изменения в пользовательское соглашение, напрямую запретив участникам программы тестирования водителям разглашать какую-либо информацию о работе нового автопилота и публиковать ее открытом доступе.

Not sure why FSD is such a safety hazard - especially for pedestrians and cyclists?



Check out this video, posted last week. pic.twitter.com/Hg0tGfxXDT — David Zipper (@DavidZipper) September 19, 2021

Причина проста - в настоящее время компания находится под федеральным расследованием после серии аварий ее электрокаров с автомобилями экстренных служб. А полиция Техаса и вовсе подала на Tesla иск на 20 миллионов долларов после того, как пьяный водитель Tesla, двигаясь на автопилоте, разбил несколько патрульных машин и травмировал пятерых копов.

Поэтому любая критика, подрывающая доверие общественности к фирменной системе автономного вождения, грозит компании непредсказуемыми последствиями – вплоть до запрещения использования автопилота на дорогах общего пользования.

С другой стороны, владельцы транспортных средств осознанно соглашаются на участие в тестировании, а пешеходы, жизнь которых подверглась опасности, согласия на участие в этом эксперименте не давали. И вообще о нем ничего не знают.

Напомним, что компания Tesla усовершенствовала автопилот в своих электромобилях. Теперь система умеет распознавать автомобили полиции и других экстренных служб.