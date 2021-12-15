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Будет жаловаться властям: Honda научила автомобили следить за состоянием дорог

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Среда 15 декабря 2021 18:05
Будет жаловаться властям: Honda научила автомобили следить за состоянием дорог Система мониторинга дорожного движения (Фото: Honda)
Автор: Александр Мороз

Новая система мониторинга дорожного движения Honda определит плохую разметку на дороге и сообщит властям о необходимости ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Honda.

Современные автомобили оснащены множеством датчиков и камер и Honda решила задействовать их не только в системах помощи водителю. В сотрудничество с Министерством транспорта штата Огайо Исследовательский институт Honda реализует пилотную программу, цель которой - помочь властям в более эффективном и экономичном содержании дорог.

Будет жаловаться властям: Honda научила автомобили следить за состоянием дорог

Для этого компания Honda разработала новую "систему мониторинга состояния дороги", которая использует встроенную камеру автомобиля для определения состояния разметки полос движения. Разметке в хорошем состоянии присваивается код зеленого цвета, слегка стёртой – желтого, а требующей ремонта – красный. Места, где разметка отсутствует, будут на карте просто серыми.

Вся информация, а также координаты GPS, изображения и видео отправляются властям, ответственным за содержание дорог. Эти данные позволят оперативно исправлять проблемы.

Пожалуй, это самый эффективный вариант инспекции дорожного хозяйства, поскольку система использует технологии, уже реализованные в транспортных средствах, и обещает сделать дороги более безопасными. Глава департамента транспорта штата Огайо Джек Марчбэнкс подтвердил потенциальную экономию: "Конечно, мы регулярно проверяем наши дороги, но это трудоемкий процесс".

Исследовательский институт Honda также изучает возможность обмена этой информацией между транспортными средствами, чтобы вспомогательные системы водителя адаптировались к различным состояниям разметки. В будущем планируется расширить функционал системы, чтобы она контролировала не только разметку, но и состояние дорожного полотна.

Напомним, что компания Honda разработала инновационную технологию безопасности. Она использует искусственный интеллект.

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