Чистая сталь: Илон Маск решил, что пикап Tesla Cybertruck будет выпускаться без покраски

Глава компании Tesla Илон Маск подтвердил, что не собирается предлагать какую-либо цветовую палитру для пикапа Cybertruck. По крайней мере, на старте продаж.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

"Tesla Cybertruck может быть любого цвета, при условии, что не будет иметь его вовсе", - заявил Маск в Твиттере, намекая на знаменитый афоризм Генри Форда: "Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный".

По словам Маска, одной из самых уникальных особенностей Кибертрака является кузов, изготовленный из нержавеющей стали: "Cybertruck имеет салон, обеспечивающий максимальную надежность и защиту пассажиров. Начиная с почти непробиваемого каркаса, каждый компонент разработан для обеспечения высочайшей прочности и изностойкости - от сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали до бронированного стекла пикапа".

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После того, как новый прототип электрического пикапа был замечен на тестах, Маска прямо спросили, предложат ли для модели цветовую гамму. "Не в начале продаж, но есть много сторонних вариантов", - туманно ответил глава Tesla. То есть фактически, предложил покупателям пикапа самим искать, где его красить.

Напомним, что Илон Маск не хочет, чтобы у Tesla Cybertruck были стеклоочистители. Но не знает, как без них обойтись.