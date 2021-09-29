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BMW отказывается прекращать производство двигателей внутреннего сгорания

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Среда 29 сентября 2021 09:05
BMW отказывается прекращать производство двигателей внутреннего сгорания Фото: BMW M5 CS (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Чаще чем раз в месяц тот, или другой автопроизводитель объявляет о планах перехода на выпуск исключительно электромобилей к какой-то конкретной дате. Многие мнения и стратегии сходятся на 2030 годе. BMW не следует их примеру и не спешит делать громких заявлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AutoNews.

Руководитель разработки BMW Фрэнк Вебер объяснил, почему компания постарается продлить жизнь ДВС. "Для реализации концепции электрической мобильности вопрос не в том, когда прекращать выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. А в том, действительно ли мы готовы к электромобилям? Речь идет о зарядной инфраструктуре, возобновляемых источниках энергии. Люди готовы? Уверен, что нет", - сказал Вебер.

Вебер также анонсировал работы BMW над будущими нормами выбросов Евро-7. Компания намерена получить максимальную отдачу от своих двигателей внутреннего сгорания, чтобы все без исключения двигатели соответствовали новым строгим требованиям. Топ-менеджер также добавил, что к концу этого десятилетия вероятнее всего инвестиции в ДВС прекратятся. Но об окончании их выпуска говорить пока рано.

Ранее мы писали, что новый Jeep Grand Cherokee впервые станет гибридом. Официальный мировой дебют запланирован на утро 29 сентября.

Также сообщалось, что электромобили и гибриды в Европе по продажам впервые обогнали дизельные автомобили. Что касается бензиновых автомобилей, то они по-прежнему составляют наибольшую долю европейских продаж.

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